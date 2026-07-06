Generali si sta adattando a una nuova domanda nel settore assicurativo, concentrandosi su soluzioni per la salute e modificando il suo ruolo nel settore delle assicurazioni sulla vita. La compagnia ha annunciato un cambio di paradigma per rispondere alle mutate esigenze dei clienti, passando da semplice pagatore a offrire servizi più innovativi e mirati. Questa strategia mira a soddisfare le richieste emergenti nel mercato, con un focus particolare sulle coperture legate alla salute.

“Il cambio della domanda necessita un cambio di paradigma. Di conseguenza, Generali si sta posizionando con un nuovo ruolo: non solo pagatore della prestazione, ma anche accompagnatore dei propri clienti nel percorso salute, attraverso la comprensione dei bisogni, l’ampliamento di accesso alle cure con un network di eccellenza e lo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi”. E’ quanto affermato da Luca Tavecchia, Head of Health & Accident Operations di Generali Welion, intervenendo alla seconda giornata di lavori degli Insurtech Day’s 2026, la due giorni organizzata a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity, la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito Vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Assicurazioni: focus di Generali su nuova domanda per la salute e cambiamento Life Insurance

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