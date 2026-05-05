A Teramo sono stati annunciati i membri della nuova giunta comunale, con un’attenzione particolare alla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla viabilità. La ripartizione delle deleghe prevede incarichi specifici per la manutenzione delle strade e l’utilizzo delle risorse provenienti dal piano di rilancio nazionale. I nomi dei nuovi delegati sono stati comunicati ufficialmente dall’amministrazione locale.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi delegati che gestiranno i fondi PNRR?. Come verranno ripartite le competenze per la manutenzione delle strade?. Quali strategie userà la Provincia per gestire le emergenze idrogeologiche?. Come influirà la nuova gestione del bilancio sulla viabilità locale?.? In Breve Giuseppe Marziani vicepresidente, Gabriella Recchiuti delegata PNRR, edilizia e politiche scolastiche.. Paolo Tribuiani e Massimo Varani gestiranno il 4° Nucleo Viabile provinciale.. Dino Ioannone curerà il 3° Nucleo Viabile e la delega al Bilancio.. Gestione emergenze idrogeologiche a Silvi con 600 interventi e 150 ordinanze.. Questa mattina a Teramo, il presidente Camillo D’Angelo ha presentato la nuova squadra di governo provinciale assegnando le deleghe operative ai consiglieri eletti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, D’Angelo lancia la nuova giunta: focus su PNRR e viabilità

Notizie correlate

Leggi anche: Nuova viabilità e strutture per le barche: la giunta dà il via al progetto su via San Giuliano

Terracina, la Giunta accelera su Stella Polare: sì al progetto PnrrTerracina, 28 aprile 2026 – Un nuovo passo verso l’acquisizione dell’area denominata “Stella Polare”, attualmente di proprietà del Demanio dello...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Provincia, l'opposizione rifiuta le deleghe offerte da D'Angelo; Il Liceo ‘Marie Curie’ torna a casa: inaugurato il nuovo plesso finanziato dal Pnrr; FOTO e VIDEO | Liceo Curie di Giulianova, taglio del nastro per il nuovo plesso; D'Angelo: Le multe e il bilancio sono cose diverse ma Altitonante non c'era...

La CGIL di Teramo incontra Juan Martin Guevara - facebook.com facebook

Teramo, al casello mancano 10 centesimi: cartella da 3,10 euro #teramo x.com