Durante gli Insurtech Days 2026, Generali ha annunciato un nuovo approccio nel settore assicurativo, concentrandosi su salute e previdenza con le collaborazioni di Welion e Alleanza. L'azienda ha spiegato che il cambiamento nella domanda di mercato richiede un nuovo modello, in cui non si limita a pagare le prestazioni, ma affianca i clienti nel percorso salute attraverso tre modalità diverse.

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Il cambio della domanda necessita un cambio di paradigma. Di conseguenza, Generali si sta posizionando con un nuovo ruolo: non solo pagatore della prestazione, ma anche accompagnatore dei propri clienti nel percorso salute e questo lo facciamo attraverso tre direttrici". A dirlo è stato Luca Tavecchia, responsabile Health & Accident Operation di Generali Welion, intervenendo alla seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity', la giornata interamente dedicata all'evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, salute e longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assicurazioni, agli 'Insurtech Days 2026' focus di Generali su salute e previdenza con Welion e Alleanza

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