Le compagnie di assicurazione stanno ampliando il loro ruolo, cercando di offrire un valore più ampio ai soci e clienti. Questa trasformazione è stata evidenziata da un rappresentante di una società di assicurazioni, che ha sottolineato come il settore si stia evolvendo per rispondere a nuove esigenze. La dichiarazione è stata fatta in occasione di un evento a Milano.

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Il ruolo delle compagnie di assicurazione sta cambiando e si sta ampliando, perché siamo noi assicuratori che pensiamo sia opportuno fornire un valore più ampio ai nostri soci e clienti. Il cambiamento in atto, però, è dato anche dal fatto che i clienti stanno vedendo in noi degli operatori a cui si possono affidare sempre di più, anche per tematiche ulteriori rispetto al nostro mestiere principale, che è quello delle polizze assicurative. C'è grande effervescenza in questo periodo e grandi cambiamenti che stanno per arrivare". Sono le parole di Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation &... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assicurazioni, Cattaneo (Reale Mutua): "Vogliamo fornire a soci e clienti valore più ampio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da

Notizie e thread social correlati

Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), ‘prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da seguire’Il rappresentante di una compagnia assicurativa ha dichiarato che la prevenzione, la protezione e la cura sono principi fondamentali nel settore.

Terzo settore, Reale Mutua e Itas consegnano a Roma il Premio Mutualità 2026A Roma si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Mutualità 2026, organizzata da enti del settore assicurativo.