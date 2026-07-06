Assicurazioni | Cattaneo Reale Mutua ‘prevenzione protezione e cura costituiscono paradigma da seguire’

Il rappresentante di una compagnia assicurativa ha dichiarato che la prevenzione, la protezione e la cura sono principi fondamentali nel settore. Ha sottolineato come questi temi siano centrali sia per le persone che per le aziende, evidenziando l'importanza di integrarli nei servizi offerti dalle assicurazioni. La strategia aziendale si focalizza sull’ampliamento dei servizi legati alla salute e al welfare, ritenendo questi ambiti essenziali per rispondere alle esigenze del mercato.

“Quelli della salute e del welfare sono temi fondamentali per tutti noi come persone, ma sono anche temi che, con più naturalezza, si possono portare avanti come compagnia assicurativa, nell'ampliamento del nostro perimetro di attività dei servizi che forniamo. Per noi, infatti, questo principio di prevenzione, protezione e cura, è un paradigma che vogliamo seguire, realizzare e portare con valore, affidabilità e qualità a tutti i nostri soci e clienti”. Lo ha detto Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua, nel corso della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da

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