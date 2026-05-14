Terzo settore Reale Mutua e Itas consegnano a Roma il Premio Mutualità 2026

A Roma si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Mutualità 2026, organizzata da enti del settore assicurativo. L’evento ha visto la premiazione di progetti che hanno avuto un impatto sociale sulla comunità locale. La manifestazione ha anche promosso l’incontro e la collaborazione tra associazioni, operatori e istituzioni. La consegna del riconoscimento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà del terzo settore e delle compagnie assicurative che sostengono iniziative di solidarietà.

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Premiare i migliori progetti di impatto sociale sulla comunità di riferimento e promuovere la collaborazione tra associazioni, operatori e istituzioni. Sono gli obiettivi del Premio Mutualità 2026 consegnato oggi a Roma. A Palazzo Della Valle premiati i migliori esempi di economia sociale nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla valorizzazione di progetti nel settore mutualistico. Un riconoscimento rivolto agli enti dell’economia sociale, prevalentemente con sede principale sul territorio italiano. “Insieme per creare valore” è lo slogan del premio che ha l’obiettivo di promuovere una visione della mutualità come strumento di coesione sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terzo settore, Reale Mutua e Itas consegnano a Roma il Premio Mutualità 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Goti cercano l’aggancio in Veneto con l’Itas MutuaTrasferta domenicale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e ore 15) gioca allo stadio ‘Tassina’ di Rovigo contro la locale Itas Mutua che precede i... Leggi anche: Itas Mutua: 2,7 milioni di euro per premiare 92.000 soci Temi più discussi: Il passaggio generazionale, una sfida dai mille volti; Dazi e tensioni globali frenano l'agricoltura, il report di Confagricoltura e Reale Mutua traccia la mappa del rischio; La Stampa, il gruppo Toto entra in campo e Reale Mutua si prepara a investire; C.R.Piemonte e Valle d'Aosta. Reale Mutua guarda al futuro del risparmioAll’evento Investire e risparmiare nel 2026 la compagnia ha presentato nuove soluzioni multiramo e PIP, rafforzando il proprio impegno nella previdenza, nella protezione e nei servizi per la salute. insurzine.com Reale Mutua, 30 milioni ai soci: impatto sull’autoReale Mutua chiude il 2025 con utile in forte crescita e 30 milioni di ristorni ai soci: effetti su polizze, auto e mobilità. Reale Mutua chiude il ... affaritaliani.it