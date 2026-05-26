Assemblea Confindustria Orsini chiede coraggio politico Meloni attacca l’Ue | Gigante burocratico

Energia, competitività, debito comune europeo, pressione fiscale e rischio di deindustrializzazione. L’assemblea annuale di Confindustria alla Nuvola di Roma si è trasformata in un confronto serrato tra imprese, governo ed Europa, con il presidente degli industriali Emanuele Orsini che ha invocato “un grande atto di responsabilità nazionale” e la premier Giorgia Meloni che ha sferrato un duro attacco all’assetto attuale dell’Unione europea. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio e ai principali rappresentanti istituzionali ed economici del Paese, Orsini ha lanciato un messaggio netto: “Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune perderemo la nostra industria”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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