La premier ha chiesto alla Ue di ridurre la burocrazia e migliorare le procedure. Durante un evento con le imprese, ha sottolineato la necessità di “fare meno e meglio” a Bruxelles, puntando a semplificare le norme che influenzano energia e competitività. La discussione si inserisce in un tentativo di rafforzare il dialogo tra governo e settore produttivo, con un focus su riforme e flessibilità europea.

Roma, 27 maggio 2026 – Il governo prova a saldare il fronte con le imprese sulla partita più delicata: energia, competitività, flessibilità europea. Davanti all’assemblea di Confindustria, Giorgia Meloni sceglie il terreno del confronto diretto con Bruxelles: l’Unione deve “fare meno e meglio”, smettere di essere “un gigante burocratico” e riconoscere all’Italia, sugli investimenti contro il caro energia, la stessa flessibilità prevista perla difesa. “ La difesa è libertà – afferma la premier – ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese” dagli effetti della crisi iraniana e dalle tensioni sullo Stretto di Hormuz. È questo il cuore dell’intervento alla Nuvola, in una platea industriale che chiede risposte rapide. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni e Orsini strigliano la Ue. La premier ospite di Confindustria. “Bruxelles faccia meno e meglio”

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