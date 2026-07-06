Per richiedere l’assegnazione provvisoria 2026-2027 su una classe di concorso diversa da quella di titolarità, i docenti devono presentare domanda specificando la nuova classe desiderata. È necessario rispettare i termini stabiliti e allegare eventuali documenti richiesti. La procedura si svolge tramite il sistema informativo dedicato, seguendo le istruzioni fornite dagli uffici scolastici competenti. Non sono richiesti ulteriori certificati o autorizzazioni speciali, se non quelli previsti dal bando.

L'assegnazione provvisoria 20262027 è alle porte e molti docenti si chiedono cosa serve per chiederla su una classe di concorso diversa da quella di titolarità. La regola è netta: senza abilitazione specifica e senza il superamento dell'anno di prova la domanda non è valida. Ecco cosa sapere prima di compilare l'istanza ed evitare brutte sorprese.Le date attese per le domandeNei prossimi giorni dovrebbero arrivare le date per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 20262027. La finestra probabile va dal 13 al 24 luglio e riguarda docenti, personale educativo e Ata. Queste istanze si intrecceranno con le domande delle 150 preferenze di GaE e GPS, creando una fase molto intensa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Assegnazione provvisoria e abilitazione specifica: ecco come chiederla per un'altra classe di concorso

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