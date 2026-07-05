Assegnazione provvisoria attesa per avvio domanda | è possibile richiederla per un’altra classe di concorso?

I docenti e il personale ATA attendono la definizione del CCNI sulla mobilità annuale 202627, con convocazioni sindacali previste a breve per discutere i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo. È possibile richiedere un’assegnazione provvisoria per una classe di concorso diversa, ma la procedura e le modalità saranno chiarite nella fase di definizione del contratto. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali definitive su questa possibilità.

Docenti e personale ATA sono in attesa della definizione del CCNI per la mobilità annuale 202627: a giorni è prevista la convocazione delle sigle sindacali per definire i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo. Soltanto dopo questo confronto e la successiva pubblicazione delle indicazioni ministeriali sarà possibile avere certezze su chi potrà effettivamente inoltrare l’istanza, quali i requisiti specifici saranno necessari, le date e le scadenze ufficiali del calendario delle domande. Come ogni anno, molti sono i dubbi del personale scolastico, tra cui se è possibile o meno presentare domanda per una classe di concorso in cui non si ha la titolarità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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