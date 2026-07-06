Asse Torino Napoli per Gatti | Allegri stima il difensore bianconero e la Juventus resta in attesa | ecco la situazione

Da juventusnews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gatti potrebbe trasferirsi dal Torino al Napoli, dove ritroverebbe Allegri. L’interesse del club partenopeo è concreto e la Juventus aspetta di ricevere offerte ufficiali. La trattativa è in fase preliminare, senza ancora accordi definitivi. La Juventus mantiene un atteggiamento di attesa, mentre il giocatore e il Napoli sono coinvolti nelle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre dell’eventuale trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fiore Gatti potrebbe salutare Torino destinazione Napoli dove ritroverebbe Allegri: l’interesse è concreto e la Juventus è in attesa di ricevere offerte. Il futuro di Federico Gatti alla Juventus torna a essere al centro di numerose speculazioni di mercato. Il difensore bianconero, consapevole di aver trovato meno spazio rispetto alle aspettative durante l’ultima annata, si trova ora di fronte a una fase cruciale per la sua carriera. La situazione attuale, caratterizzata da un minutaggio ridotto, ha spinto il giocatore a riflettere seriamente sulle proprie prospettive, aprendo la porta a una possibile separazione dal club torinese. A riportarlo è Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

asse torino napoli per gatti allegri stima il difensore bianconero e la juventus resta in attesa ecco la situazione
© Juventusnews24.com - Asse Torino Napoli per Gatti: Allegri stima il difensore bianconero e la Juventus resta in attesa: ecco la situazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maignan via dal Milan? Dall’addio di Tare e Allegri all’interesse della Juventus: ecco la verità. Il club bianconero monitora la situazioneIl portiere del Milan potrebbe essere in partenza dopo i recenti cambi societari.

Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a luiIl difensore della Juventus è stato osservato a San Siro durante l'ultima partita, attirando l'attenzione di diverse squadre interessate a lui.

Temi più discussi: Treni, ritardi e disagi per i cantieri: fino a tre ore in più da Torino a Napoli; Prg, la sindaca di Settimo scrive a Torino: Basta cemento in corso Romania, zona già strapiena di centri commerciali; Infrastrutture, Nordest al bivio per diventare centro d’Europa; Webuild, con la tratta Napoli-Cancello al via collegamenti diretti Campania-Puglia.

asse torino napoli asse torino napoli perAsse Torino Napoli per Gatti: Allegri stima il difensore bianconero e la Juventus resta in attesa: ecco la situazioneGatti potrebbe salutare Torino destinazione Napoli dove ritroverebbe Allegri: l’interesse è concreto e la Juventus è in attesa di ricevere offerte Il futuro di Federico Gatti alla Juventus torna a ess ... msn.com

asse torino napoli asse torino napoli perLobotka alla Juventus e Gatti al Napoli: spunta un clamoroso intreccio di mercatoSull’asse di mercato tra Torino e Napoli si profila una sessione di trattative intense, con i due club pronti a incrociare i ... fantamaster.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web