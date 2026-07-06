Gatti potrebbe trasferirsi dal Torino al Napoli, dove ritroverebbe Allegri. L’interesse del club partenopeo è concreto e la Juventus aspetta di ricevere offerte ufficiali. La trattativa è in fase preliminare, senza ancora accordi definitivi. La Juventus mantiene un atteggiamento di attesa, mentre il giocatore e il Napoli sono coinvolti nelle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre dell’eventuale trasferimento.

di Luca Fiore Gatti potrebbe salutare Torino destinazione Napoli dove ritroverebbe Allegri: l’interesse è concreto e la Juventus è in attesa di ricevere offerte. Il futuro di Federico Gatti alla Juventus torna a essere al centro di numerose speculazioni di mercato. Il difensore bianconero, consapevole di aver trovato meno spazio rispetto alle aspettative durante l’ultima annata, si trova ora di fronte a una fase cruciale per la sua carriera. La situazione attuale, caratterizzata da un minutaggio ridotto, ha spinto il giocatore a riflettere seriamente sulle proprie prospettive, aprendo la porta a una possibile separazione dal club torinese. A riportarlo è Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Asse Torino Napoli per Gatti: Allegri stima il difensore bianconero e la Juventus resta in attesa: ecco la situazione

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