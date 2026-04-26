Il difensore della Juventus è stato osservato a San Siro durante l'ultima partita, attirando l'attenzione di diverse squadre interessate a lui. Secondo fonti vicine al club, il giocatore sembra essere il più vicino a lasciare la squadra in estate. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla sua eventuale partenza, ma il suo nome è tra i più discussi nelle trattative di mercato. La situazione rimane in evoluzione e ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Gatti Juventus, il difensore bianconero sembra essere il giocatore con più probabilità di addio. E su di lui non c’è solamente il Milan. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente, con le grandi del nostro campionato a caccia del tesoretto necessario per accontentare le richieste di rinforzo dei propri tecnici. In questo scenario, uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Gatti, il difensore che sta attirando l’attenzione di numerosi club europei e italiani, diventando una potenziale pedina di scambio fondamentale per finanziare i colpi in entrata. Non è un mistero che il profilo di Gatti sia stato al centro di intensi dialoghi già durante la scorsa stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a lui

Notizie correlate

Milan-Parma, Pellegrino osservato speciale a ‘San Siro’: ha rinnovato, ma …Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite.

Gatti Juventus, una rivale fa sul serio in vista dell’estate per il difensore bianconero. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Gatti Juventus, una rivale bianconera pensa al difensore in vista del calciomercato estivo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gatti avverte: Partita maschia, ci sarà lo spirito di voler morire per il compagno; Calciomercato Milan, tutte le news sul folle asse con la Juventus; Napoli, la Juventus perde anche Gatti per infortunio: torna nel 2026; Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di Spalletti.

Juve, tesoretto Gatti per il mercato: osservato speciale a San Siro, ma la Premier non mollaIl difensore bianconero ha diversi estimatori in Inghilterra, ma anche i rossoneri non sembrano aver mollato definitivamente questa pista ... tuttosport.com

Juventus, idea Kim per la difesa: il Bayern apre alla cessione. Gatti via?La Juventus guarda già alla prossima stagione e avrebbe individuato un possibile rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Libero, il nome in cima alla lista sarebbe ... tuttojuve.com

Il Napoli, secondo Nicolò Schira, starebbe valutando Federico Gatti. Sul calciatore ora in forza alla Juventus ci sarebbero anche il Galatasaray e altre società della Premier League. Ma il difensore, già una volta, in passato, disse di no ai partenopei per non "t - facebook.com facebook

Da esclusa di lusso a grande favorita: ecco come Gatti e Boga hanno svoltato la stagione della Juve #juventus #champions #spalletti x.com