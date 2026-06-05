Maignan via dal Milan? Dall’addio di Tare e Allegri all’interesse della Juventus | ecco la verità Il club bianconero monitora la situazione

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere del Milan potrebbe essere in partenza dopo i recenti cambi societari. La Juventus ha mostrato interesse e monitora la sua situazione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il club bianconero valuta un possibile acquisto. Maignan, attualmente, è ancora sotto contratto con il Milan, ma la sua permanenza non è garantita. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti nei prossimi mesi.

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di Luca Fiore Mike Maignan con il futuro in bilico, il francese potrebbe lasciare i rossoneri dopo i recenti cambi societari. La Juventus osserva la situazione con attenzione. Il futuro del Milan attraversa una fase di profonda incertezza dopo l’esclusione dalle coppe europee e la rivoluzione societaria voluta dalla proprietà. Oltre alla probabile partenza di Rafa Leao, un altro pilastro dello spogliatoio rossonero resta in bilico: Mike Maignan. Il portiere francese, punto fermo della squadra nelle ultime stagioni, starebbe riflettendo seriamente sul proprio futuro, con gli agenti già attivi per valutare eventuali offerte da parte di club europei con una solida disponibilità economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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