Asse con l’Union Brescia Ospitaletto all’attacco Valente dopo Bertoli Ciliegina Cantamessa

L’Ospitaletto ha avviato un progetto per mantenere la categoria, con il direttore sportivo che lavora per rafforzare la squadra. Dopo la vittoria di Valente su Bertoli, la squadra sta cercando di completare la rosa, nonostante vari cambiamenti. La formazione è affidata a Andrea Quaresmini come allenatore e Giordan Ligarotti come vice. La squadra punta a consolidare la posizione in campionato nel minor tempo possibile.

OSPITALETTO Il ds Paolo Musso è al lavoro per ripetere l’impresa salvezza con l’Ospitaletto, nonostante un gruppo con diversi cambiamenti. L’obiettivo è completare nel più breve tempo possibile l’organico che dovrà conservare il proprio posto in C sotto la guida di Andrea Quaresmini e del nuovo vice Giordan Ligarotti. Tra prestiti rientrati alla base e giocatori che sono partiti verso altri lidi, la compagine arancione si presenterà ai nastri di partenza con un volto nuovo. A cominciare dalla porta, che non sarà più difesa da Luca Sonzogni, rientrato al Mantova e passato poi alla Dolomiti Bellunesi, ma che vedrà contendersi il ruolo del titolare Cristiano Fratti (2007), appena rilevato a titolo definitivo dalla società virgiliana, e Mathias Ferrante (2006), giunto dal Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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