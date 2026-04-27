L'Inter U23 conclude la sua prima stagione con una sconfitta per 1-0 contro l’Union Brescia allo U-Power Stadium di Monza. La squadra, guidata dall’allenatore Stefano Vecchi, non parteciperà ai playoff. La partita ha visto gli ospiti segnare il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, l’Union Brescia mantiene il secondo posto nel Girone A di Serie C.

Si chiude con una sconfitta la prima storica stagione dell’ Inter U23. Allo U-Power Stadium di Monza, la squadra guidata da Stefano Vecchi viene superata 0-1 dall’Union Brescia, che consolida così il secondo posto nel Girone A di Serie C. Un risultato che spegne le speranze playoff dei nerazzurri, che terminano il campionato al 12° posto con 48 punti. Resta comunque positivo il bilancio complessivo: 12 vittorie e 12 pareggi rappresentano una base solida per un progetto giovane e in crescita, orientato alla valorizzazione dei talenti. Primo tempo: Inter brillante, poi cresce l’Union Brescia. L’Inter parte con grande intensità e prova subito a rendersi pericolosa, soprattutto con Berenbruch.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter U23 battuta: 0-1 con l’Union Brescia stagione finita e niente playoff

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