Union Brescia buona la prima verso i play-off | 4-3 nel derby amichevole con l’Ospitaletto?

L'Union Brescia ha concluso con una vittoria il primo test stagionale prima dei play-off, battendo 4-3 l'Ospitaletto in un'amichevole disputata al Rigamonti. La partita, caratterizzata da diverse azioni offensive e un punteggio complesso, ha permesso ai biancazzurri di accumulare minuti in vista delle prossime sfide ufficiali. La gara si è svolta con un ritmo elevato e ha offerto l'opportunità di testare alcune rotazioni e schemi di gioco.

Un pomeriggio di lavoro, più che di spettacolo, ma con un esito che sorride all’Union Brescia. Nel test disputato al Rigamonti contro l’Ospitaletto, i biancazzurri si impongono 4-3 al termine di una gara movimentata, utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e iniziare a prendere ritmo in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Lumezzane-Union Brescia: derby decisivo tra scontro in campo e divietiIl derby del Girone A tra Lumezzane e Union Brescia, previsto per le ore 14:30 di oggi sabato 11 aprile 2026, si prepara a una sfida decisiva in... Leggi anche: Derby amaro per l’Union Brescia: il Lumezzane vince ancora di misura? Una raccolta di contenuti Temi più discussi: UNION BRESCIA SUMMER CAMP; Union Brescia, scatta il countdown per la corsa nei play-off; Inter U23-Union Brescia 0-1: si chiude la prima stagione della squadra nerazzurra; L’Union Brescia vince in trasferta contro l’Inter U23 e accede ai quarti dei playoff - BresciaToday. Union Brescia – Ospitaletto. L’amichevole finisce 4-3L'Union Brescia si aggiudica l'amichevole con l'Ospitaletto: al fischio finale il tabellone segna 4-3 per i bianco azzurri. Ma da qui a stappare bottiglie ce ne ... elivebrescia.tv Troppi infortuni, due tecnici, ma la stagione del Brescia è già storiaIl capitolo più importante è ancora da scrivere, ma a prescindere dall’epilogo questa annata resterà quella della rinascita. I momenti belli, l’esonero di Diana e l’arrivo di Corini, fino al «mal di d ... giornaledibrescia.it Guida ai playoff - Dalle ceneri al sogno promozione: l'Union Brescia punta la B https://tinyurl.com/43zvdjut - facebook.com facebook Union Brescia, c’è lesione per Pasini: quando può recuperare x.com