Roma rapina in gioielleria al centro commerciale | banditi assaltano le vetrine Poi la fuga con il bottino

A Roma, nel centro commerciale Euroma 2, si è verificata una rapina in una gioielleria. Due uomini armati e con il volto coperto sono entrati nel negozio, hanno preso diversi oggetti e sono fuggiti subito dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver effettuato fermo o identificato i responsabili. Nessuno ha riportato ferite durante l’episodio.