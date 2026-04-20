Roma rapina in gioielleria al centro commerciale | banditi assaltano le vetrine Poi la fuga con il bottino
A Roma, nel centro commerciale Euroma 2, si è verificata una rapina in una gioielleria. Due uomini armati e con il volto coperto sono entrati nel negozio, hanno preso diversi oggetti e sono fuggiti subito dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver effettuato fermo o identificato i responsabili. Nessuno ha riportato ferite durante l’episodio.
Rapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 10 di lunedì 20 aprile su viale dell'Oceano Pacifico.Ad agire sono stati in cinque. Coltelli, picconi e martelli in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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