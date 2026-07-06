La nuova settimana finanziaria si apre dall’Asia, dove i mercati non offrono un segnale univoco di ripartenza. Il quadro è prudente: Tokyo e Seul arretrano, le blue chip cinesi restano poco mosse e gli investitori si muovono con cautela prima del ritorno pieno di Wall Street dopo il lungo weekend americano per l’Independence Day. Il primo test arriva dal comparto tecnologico. Samsung è attesa alla prova dei risultati, con il mercato concentrato sulla domanda di chip legata all’intelligenza artificiale e sulla tenuta dei prezzi dei semiconduttori. Il tema è rilevante perché il rally dell’AI ha sostenuto una parte importante dei listini globali, ma ha anche reso il settore più esposto a prese di beneficio e revisioni delle aspettative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Asia cauta tra chip e yen, petrolio in calo dopo la mossa OPEC+

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