Gli emiri hanno deciso di abbandonare l’Opec, una mossa che ha creato divisioni tra gli altri membri dell’organizzazione. La decisione arriva in un momento di tensioni nel mercato del petrolio e potrebbe influenzare le dinamiche di produzione e prezzo. Gli Stati Uniti, che sono i maggiori produttori di petrolio al mondo, potrebbero trarne vantaggio, anche se non vengono fatte dichiarazioni ufficiali in merito.

Forse, a guardare più da vicino, potrebbe essere una vittoria degli Stati Uniti, che di petrolio sono i principali produttori al mondo. L’Opec e l’Opec+ si spaccano e perdono il suo membro più eccellente, gli Emirati Arabi Uniti, che dal primo maggio lasceranno l’organizzazione con sede a Vienna e nata nel 1960 e fondata da da Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. Gli Emirati Arabi Uniti ci entrarono nel 1967, mentre gli Stati Uniti non ne fanno parte, così come nessun paese europeo. E questo potrebbe spiegare molte cose. Non bisogna mai dimenticare che il cartello concorda e stabilisce le quote di produzione per i membri nel tentativo di controllare il prezzo del petrolio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Addio all’Opec, la mossa degli emiri che spacca il fronte del petrolio

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