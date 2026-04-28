Addio all’Opec la mossa degli emiri che spacca il fronte del petrolio
Gli emiri hanno deciso di abbandonare l’Opec, una mossa che ha creato divisioni tra gli altri membri dell’organizzazione. La decisione arriva in un momento di tensioni nel mercato del petrolio e potrebbe influenzare le dinamiche di produzione e prezzo. Gli Stati Uniti, che sono i maggiori produttori di petrolio al mondo, potrebbero trarne vantaggio, anche se non vengono fatte dichiarazioni ufficiali in merito.
Forse, a guardare più da vicino, potrebbe essere una vittoria degli Stati Uniti, che di petrolio sono i principali produttori al mondo. L’Opec e l’Opec+ si spaccano e perdono il suo membro più eccellente, gli Emirati Arabi Uniti, che dal primo maggio lasceranno l’organizzazione con sede a Vienna e nata nel 1960 e fondata da da Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. Gli Emirati Arabi Uniti ci entrarono nel 1967, mentre gli Stati Uniti non ne fanno parte, così come nessun paese europeo. E questo potrebbe spiegare molte cose. Non bisogna mai dimenticare che il cartello concorda e stabilisce le quote di produzione per i membri nel tentativo di controllare il prezzo del petrolio.🔗 Leggi su Formiche.net
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