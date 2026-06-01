Ascolti TV Lunedì 1 Giugno 2026 | i dati Auditel della prima serata

Lunedì 1 giugno 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha ottenuto il maggior share. I numeri ufficiali indicano le percentuali di ascolto e il totale degli spettatori per ciascuna trasmissione. Questi dati vengono pubblicati ogni mattina e permettono di conoscere chi ha vinto la serata televisiva del giorno precedente.

Ascolti TV 1 Giugno 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 1 giugno 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di lunedì 1 giugno 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Per tutta la settimana i dati #Auditel saranno rilasciati con ritardo. Lunedì 1° giugno alle ore 16; da martedì 2 a domenica 7 giugno entro le ore 12. #AscoltiTv x.com

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