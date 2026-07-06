Nella serata di ieri, domenica 5 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Elsbeth intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 La rivolta delle ex incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), il meglio di Presadiretta segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 House of Trump – Affari di Famiglia raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent in replica ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e GIacomo raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 5 Luglio 2026

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