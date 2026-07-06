ASCOLTI TV 5 LUGLIO 2026 | LA SCIOCCANTE BRASILE-NORVEGIA RACCONTO DI UNA NOTTE FORMULA 1

La partita tra Brasile e Norvegia trasmessa in prima serata ha registrato un ascolto elevato, diventando il principale evento televisivo della giornata. La gara, molto seguita, ha attirato un pubblico numeroso, superando altri programmi della serata. Tra gli altri programmi, sono stati trasmessi approfondimenti sui porti italiani e diverse edizioni di telegiornali e programmi di approfondimento. La programmazione include anche eventi religiosi e trasmissioni di informazione generale.

ASCOLTI TV 5 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Blu: Porti d’Italia – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Pres. Linea Verde Estate – x Linea Verde Estate – x Tg1 + Libri – x + x Domenica In: Il Meglio – x Una Voce per Padre Pio – x Reazione a Catena Weekend – x Reazione a Catena Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi (R) – x Rai Sport – x Brasile-Norvegia – x (x + x) Brasile-Norvegia – x Notti Mondiali – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x I Grandi Misteri della Bibbia – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde – x Tg5 – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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