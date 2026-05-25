Ascolti tv 24 maggio 2026 | Cercasi tata disperatamente Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Domenica 24 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 sono andati in onda “Cercasi tata disperatamente” e “Racconto di una notte”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di questi programmi, senza specificare i risultati. La competizione tra le due reti ha coinvolto pubblico di diverse fasce orarie.
Ascolti tv di domenica 24 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Cercasi tata disperatamente ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cercasi tata disperatamente vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 24 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Cercasi tata disperatamente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Cercasi tata disperatamente, il film tv diretto da Laura Chiossone con Neri Marcorè e Giorgio Pasotti ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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