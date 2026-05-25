Ascolti tv 24 maggio 2026 | Cercasi tata disperatamente Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 sono andati in onda “Cercasi tata disperatamente” e “Racconto di una notte”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di questi programmi, senza specificare i risultati. La competizione tra le due reti ha coinvolto pubblico di diverse fasce orarie.