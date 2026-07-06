Il Comune ha annunciato che, in risposta alle richieste dei bambini, saranno effettuati interventi per mettere in sicurezza le strade. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti e tutelare pedoni e utenti vulnerabili. Sono previste modifiche alla viabilità e l’installazione di dispositivi di sicurezza. Le modifiche saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Un lavoro di prevenzione per ridurre concretamente il rischio di incidenti e per mettere in sicurezza i pedoni e gli utenti più fragili. Il Comune di Bergamo interviene con una serie di lavori che prenderanno il via nelle prossime settimane in via Autostrada, viale delle Mura, via Ghirardelli (davanti al Sacro Cuore) e all’incrocio tra le vie Mattioli e Bellini nel quartiere cittadino di Longuelo. Verranno realizzati nuovi attraversamenti, isole spartitraffico, verranno effettuati restringimenti di carreggiata, verrà installata una illuminazione dedicata. Il tutto per far sì che i veicoli rallentano. Le vie interessate dai lavori sono punti critici rilevati dai tecnici di Palazzo Frizzoni e dagli stessi cittadini che nel corso degli anni hanno chiesto di intervenire con misure che garantissero più sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ascoltate le richieste dei bambini: si mettono in sicurezza le strade

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