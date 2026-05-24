Ostia meno auto e più sicurezza per i bambini | ecco le prossime strade che cambiano volto

A metà aprile, via Mar Rosso davanti al plesso Vivaldi è stata chiusa al traffico, riducendo il numero di auto in circolazione. A circa un mese di distanza, la scuola IC Antonio Vivaldi in via Capo dell’Argentiera ha visto l’istituzione di nuove misure per limitare il passaggio dei veicoli. Questi interventi sono stati realizzati per aumentare la sicurezza dei bambini e favorire zone più vivibili senza auto.

A metà aprile è stata la volta di via Mar Rosso, difronte al plesso Vivaldi. Un mese più tardi invece è toccato all’IC Antonio Vivaldi, in via Capo dell’Argentiera. Crescono gli spazi che il municipio, a ridosso dei plessi, sta trasformando in “zone scolastiche”.L’obiettivo, hanno fatto sapere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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