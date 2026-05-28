Trasporto pubblico e gara d' appalto la Cgil promuove la Giunta regionale | Ascoltate le nostre richieste | ecco i punti positivi
Dopo la conferenza stampa dell'assessore regionale dedicata alla gara internazionale per il trasporto pubblico, la Filt Cgil ha commentato positivamente la decisione della Regione di revocare l’appalto. La sigla sindacale ha invitato le istituzioni a considerare alcune richieste e ha evidenziato i punti ritenuti vantaggiosi dalla loro prospettiva. La comunicazione è arrivata un giorno dopo l’intervento dell’assessore, senza ulteriori dettagli sui motivi della revoca.
Il giorno dopo la conferenza stampa dell'assessore regionale De Rebotti che ha fatto il punto sulla gara d'appalto internazionale per affidare il servizio di trasporto pubblico dell'Umbria, la Filt Cgil ha espresso grande soddisfazione per la decisione della Regione Umbria di revocare la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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