Arriva Vinicius e Haaland si ferma per abbracciarlo | Non lo guardo spesso in Liga
Dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile, il calciatore norvegese Haaland si è avvicinato a Vinicius, brasiliano, per un abbraccio. Haaland ha commentato di non guardarlo spesso in Liga. I due, rivali in partita, sono stati visti scambiarsi un gesto amichevole al termine dell'incontro. La scena ha evidenziato un momento di rispetto tra i giocatori, nonostante le differenze di nazionalità e le rivalità sportive.
Rivali in campo, amici fuori: l'abbraccio tra Vinicius e Haaland dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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