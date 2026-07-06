Arriva Vinicius e Haaland si ferma per abbracciarlo | Non lo guardo spesso in Liga

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile, il calciatore norvegese Haaland si è avvicinato a Vinicius, brasiliano, per un abbraccio. Haaland ha commentato di non guardarlo spesso in Liga. I due, rivali in partita, sono stati visti scambiarsi un gesto amichevole al termine dell'incontro. La scena ha evidenziato un momento di rispetto tra i giocatori, nonostante le differenze di nazionalità e le rivalità sportive.

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Rivali in campo, amici fuori: l'abbraccio tra Vinicius e Haaland dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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