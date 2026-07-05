Brasile-Norvegia le probabili formazioni | Vinicius vs Haaland

Alle 22 italiane al MetLife Stadium si gioca l'ottavo di finale tra Brasile e Norvegia. Le probabili formazioni sono state annunciate dai rispettivi allenatori, con Vinicius in campo per il Brasile e Haaland per la Norvegia. La partita si svolge nel New Jersey, con le squadre pronte a sfidarsi in una gara decisiva del torneo.

Le probabili formazioni dei ct Ancelotti e Solbakken in vista dell'ottavo di finale di Coppa del Mondo in programma al MetLife Stadium, nel New Jersey, alle 22 italiane. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Brazil vs. Norway Predicted Lineups and Tactical Formation for Monday's Big Clash!

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