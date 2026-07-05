Brasile-Norvegia | il confronto tra Vinicius e Haaland

La partita tra Brasile e Norvegia si terrà oggi alle 22:00 a New York, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il confronto tra Vinicius e Haaland, due dei principali attaccanti, attirerà l’attenzione degli appassionati. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le nazionali, che cercano di avanzare nel torneo. La partita si svolgerà allo stadio locale, senza ulteriori dettagli sulla composizione delle squadre o sugli eventi previsti.

L’angolo della partita. L’incontro tra Brasile e Norvegia, previsto per oggi alle 22:00 a New York, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Con il Brasile, cinque volte campione del mondo e alla guida dell’esperto Carlo Ancelotti, è atteso un grande spettacolo. Una delle chiavi più intriganti sarà l’affascinante confronto tra Vinicius Junior del Real Madrid e il centravanti norvegese Erling Haaland del Manchester City, due autentici fenomeni che promettono di brillare sul palcoscenico mondiale. La chiave tattica del match. Tatticamente, il Brasile scenderà in campo con un sistema 4-2-3-1, puntando sulla qualità tecnica di Vinicius e sulla solidità di Casemiro e Bruno Guimaraes a centrocampo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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BRAZIL vs NORWAY – FIFA World Cup 2026 Round of 16 | Vinicius Jr vs Haaland

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