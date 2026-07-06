Prima del concerto, Arisa ha perso i bagagli e ha deciso di usare una tovaglia all’uncinetto trovata in un mercatino dell’usato come abito sul palco.

Arisa e la perdita dei bagagli prima del concerto: una tovaglia all’uncinetto trovata in un mercatino dell’usato diventa il suo abito. Gli imprevisti nei grandi eventi possono mettere tutto in discussione, ma a volte diventano l’occasione per soluzioni creative e inattese. È quanto accaduto a Arisa durante una tappa del suo tour estivo, quando la perdita dei bagagli e l’assenza dei costumi di scena l’hanno portata a salire sul palco con un abito improvvisato: una tovaglia all’uncinetto trovata in un mercatino dell’usato, trasformata in un originale outfit da spettacolo. Arisa era attesa il 4 luglio al concerto del suo Summer Tour al Forte di Bard, una delle tappe più suggestive del percorso estivo che la sta portando in tutta Italia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Arisa, bagaglio smarrito prima del concerto: sul palco con una tovaglia

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Arisa si esercita a scendere le scale prima di entrare sul palco

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