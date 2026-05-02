Arisa è la regina di stile del Concerto del Primo Maggio 2026 | cosa ha indossato sul palco

Durante il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, Arisa ha condotto l’evento accompagnata da Big Mama e Pierpaolo Spollon. Sul palco, l’artista ha indossato un completo total white, abbinato a maxi zeppe e cappellini da hostess. Ha completato il look con un paio di biker di pelle, dimostrando attenzione alla scelta degli abiti e accessori durante la manifestazione.

Arisa ha condotto il Concertone del Primo Maggio a Roma insieme a Big Mama e Pierpaolo Spollon. Tra canditi look total white, maxi zeppe, cappellini da hostess e biker di pelle, ha dato prova di essere la regina di stile dell'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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