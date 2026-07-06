Aretino chiede il nome di un avvocato | in 14 minuti nasce il più grande convegno nazionale sul divorzio

Notizia in breve

Un utente di un gruppo Facebook di Arezzo ha chiesto il nome di un avvocato, ma la conversazione si è trasformata in un acceso scambio di commenti. In soli 14 minuti, sono stati organizzati dettagli di un convegno nazionale sul divorzio, che coinvolge professionisti e partecipanti da tutta Italia. La discussione si è protratta oltre la richiesta iniziale, creando un dibattito acceso tra gli utenti.