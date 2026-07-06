Aretino chiede il nome di un avvocato | in 14 minuti nasce il più grande convegno nazionale sul divorzio
Un utente di un gruppo Facebook di Arezzo ha chiesto il nome di un avvocato, ma la conversazione si è trasformata in un acceso scambio di commenti. In soli 14 minuti, sono stati organizzati dettagli di un convegno nazionale sul divorzio, che coinvolge professionisti e partecipanti da tutta Italia. La discussione si è protratta oltre la richiesta iniziale, creando un dibattito acceso tra gli utenti.
AREZZO – Doveva essere una semplice richiesta. È finita come finiscono tutte le discussioni nei gruppi Facebook aretini: con gente che litiga su argomenti che nessuno aveva mai tirato fuori. Un cittadino pubblica un post chiedendo il nome di un bravo avvocato per affrontare una causa di divorzio. Passano pochi secondi e il gruppo fa quello che sa fare meglio: dimenticarsi della domanda. I primi utenti consigliano qualche professionista. Poi, come previsto dal Protocollo Internazionale dei Commentatori Seriali, arrivano quelli che raccontano la propria separazione, quella della sorella, quella del vicino e persino quella del cane, rimasto traumatizzato dall’affidamento alternato. 🔗 Leggi su Lortica.it
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