A Otranto si sta sviluppando un convegno nazionale dedicato al nuovo orientamento scolastico, con particolare attenzione alle neuroscienze e al loro ruolo nel processo di scelta degli studenti. Tra gli argomenti discussi ci sono le modalità con cui le scienze cerebrali possono influenzare il modo di accompagnare i giovani nelle decisioni relative al percorso formativo. Il dibattito affronta anche il tema di come integrare la componente umana in un sistema scolastico sempre più digitale.

? Domande chiave Come possono le neuroscienze cambiare il modo in cui orientiamo gli studenti?. Cosa significa integrare la dimensione umana nella scuola digitale di oggi?. Chi sono gli esperti che porteranno nuovi metodi pedagogici a Otranto?. Come si trasformeranno le pratiche didattiche dopo questo confronto nazionale?.? In Breve Luigi Brocca e Pietro Gallo presentano il progetto a Palazzo Adorno.. Lavori previsti 28 e 29 maggio presso Auditorium Porta d'Oriente e teatro di Uggiano.. Sessioni mattutine dalle 9:00 alle 13:15 e pomeridiane dalle 15:30 alle 18:00.. Approccio basato su neuroscienze e pedagogia per dirigenti e professionisti dell'apprendimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Otranto: nasce il convegno nazionale per il nuovo orientamento scolastico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nasce Orientation Desk: un nuovo sportello di orientamento professionale

Leggi anche: Orientamento scolastico a metà: il 42,7% degli studenti è insoddisfatto e chiede visite in azienda. I dati della survey Orienta

Oriente come orizzonte: educare, orientare, diventare cittadini, Otranto 28 e 29 maggio: presentato in Provincia il 1° convegno nazionaleLECCE - Oriente come orizzonte: educare, orientare, diventare cittadini é il 1° Convegno nazionale dedicato a dirigenti scolastici, personale scolastico e ... corrieresalentino.it

Diocesi: Otranto, stasera il convegno Come si racconta una storia? Storytelling e catechesiOggi, dalle 18,30, presso l’Auditorium Porta d’Oriente a Otranto, avrà luogo il convegno diocesano per catechisti ed educatori Acr Come si racconta una storia? Storytelling e catechesi, con la ... agensir.it