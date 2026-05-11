Se uno studente entra in ritardo anche di pochi minuti segnatelo sempre sul registro Il consiglio dell’Avvocato De Martino

Durante una puntata del programma Diritto in cattedra, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato la questione dei ritardi degli studenti. Ha spiegato che, anche se si arriva in ritardo di pochi minuti, è importante segnalarlo sempre sul registro. La discussione si è concentrata sulle responsabilità degli insegnanti e sulla necessità di tenere traccia di ogni ingresso tardivo per eventuali verifiche o contestazioni.

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