Se uno studente entra in ritardo anche di pochi minuti segnatelo sempre sul registro Il consiglio dell’Avvocato De Martino
Durante una puntata del programma Diritto in cattedra, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato la questione dei ritardi degli studenti. Ha spiegato che, anche se si arriva in ritardo di pochi minuti, è importante segnalarlo sempre sul registro. La discussione si è concentrata sulle responsabilità degli insegnanti e sulla necessità di tenere traccia di ogni ingresso tardivo per eventuali verifiche o contestazioni.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha chiarito anche un tema molto frequente nella quotidianità scolastica: la gestione dei ritardi degli studenti e le responsabilità collegate all’obbligo di vigilanza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Insegnante aggradita da uno studente: responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel format “ Diritto in cattedra ”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai...
Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel pieno di un’aggressione a scuola, docenti e collaboratori possono intervenire fisicamente per fermare uno studente? E soprattutto: quali...
Argomenti più discussi: Se uno studente entra in ritardo, anche di pochi minuti, segnatelo sempre sul registro. Il consiglio dell'Avvocato De Martino; Se uno studente scappa, lo inseguo o resto in classe? Il dilemma. Cos'è la culpa in vigilando?. Il Punto dell'Avvocato De Martino; La lotta al fumo inizia a scuola Uno studente dell’ Erasmo conquista il premio dell’Airc.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito un altro aspetto delicato della culpa in vigilando: la responsabilità del docente quando uno studente esce dall’aula, ad esem… - x.com x.com
CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTO. I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE GIANLUIGI DE MARTINO Lista Sorrento Futura. Candidato Corrado Fattorusso Gianluigi De Martino, avvocato, ha maturato una sig - facebook.com facebook