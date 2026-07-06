Arabia Saudita turisti e pellegrini in carcere per i loro post
Diversi turisti e pellegrini sono stati arrestati e detenuti in carcere per aver pubblicato sui social media. Le autorità saudite continuano a reprimere la libertà di espressione, coinvolgendo anche stranieri. Le detenzioni sono avvenute senza specificare le accuse, e i soggetti coinvolti sono stati privati della libertà per periodi variabili. La situazione evidenzia la stretta delle autorità sulla libertà di parola nel paese.
La radicata e nota attitudine repressiva delle autorità dell’Arabia Saudita contro la libertà di espressione dei propri cittadini sta colpendo anche gli stranieri. Tra la metà del 2022 e la fine del 2025 nove persone sono state arrestate mentre erano nel paese, a causa di contenuti pubblicati sulle piattaforme social: cinque erano andare a trovare i familiari o erano lì per turismo, le altre quattro stavano effettuando un pellegrinaggio. Questi casi, documentati da Amnesty International e Al Qst for Human Rights, sono esemplificativi di una repressione più ampia fatta di arresti, processi farsa e lunghe condanne solo a causa di attività svolte sui social media, anche prima di fare ingresso nel regno saudita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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