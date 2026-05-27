arabia saudita pellegrini musulmani arrivano a mina per compiere il rito della lapidazione di satana

Oltre 1,5 milioni di pellegrini musulmani sono arrivati a Mina, in Arabia Saudita, per partecipare al rito della lapidazione di Satana durante l’Hajj. La cerimonia si svolge nell’ambito del pellegrinaggio annuale e coinvolge musulmani di tutto il mondo. Le autorità hanno organizzato il flusso di persone e la sicurezza per garantire lo svolgimento del rito. La partecipazione massiccia si concentra nella zona di Mina, dove si svolgono le cerimonie.

Oltre 1,5 milioni di musulmani sono giunti a Mina, in Arabia Saudita, per partecipare al rituale della lapidazione nell’ambito del pellegrinaggio annuale dell’Hajj. I pellegrini hanno raccolto i sassolini durante la notte a Muzdalifah, un’area situata a pochi chilometri da Arafat, una collina alle porte della città della Mecca che riveste un grande significato spirituale. L’ Hajj, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam, è un obbligo da adempiere una volta nella vita per ogni musulmano che ne abbia i mezzi finanziari e sia fisicamente in grado di compierlo. Questo articolo Arabia Saudita, pellegrini musulmani arrivano a Mina per compiere il rito... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Millions of Pilgrims Arrive in Mina for Hajj Rituals | Hajj 2026

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