Sabato, centinaia di pellegrini iracheni sono partiti da Baghdad verso l’Arabia Saudita per partecipare all’Hajj, il pellegrinaggio islamico che si svolge ogni anno. La partenza segna l’inizio delle attività religiose previste per questa ricorrenza, che richiama musulmani da tutto il mondo. Il viaggio si svolge in un momento di particolare attenzione per i partecipanti, che si preparano a compiere i riti tradizionali in terra santa.

Centinaia di pellegrini iracheni sono partiti sabato da Baghdad per l’Arabia Saudita per compiere l’annuale pellegrinaggio islamico Hajj. Il gruppo era uno dei tanti che facevano viaggi simili dagli aeroporti di tutto il paese per intraprendere il viaggio della loro vita. L’Hajj annuale è uno dei cinque pilastri dell’Islam e i musulmani sono tenuti a intraprenderlo almeno una volta nella vita se sono fisicamente e finanziariamente in grado. Uno dei pellegrini saliti sull’aereo sabato ha detto che non vedeva l’ora di recarsi alla Mecca dove aveva intenzione di pregare per la pace in Iraq e nel Medio Oriente. Il pellegrinaggio annuale dell’Hajj riunisce milioni di musulmani da tutto il mondo, rendendolo uno dei raduni religiosi più grandi del mondo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Baghdad, i primi pellegrini si dirigono in Arabia Saudita per eseguire i riti annuali dell'Hajj

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