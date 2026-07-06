Le tre contrade Aquila, Onda e Giraffa sono state estratte a sorte ieri e parteciperanno al Palio del 16 agosto. Si uniscono alle altre otto contrade che corrono di diritto, le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico già dalla mattina. La procedura di selezione ha coinvolto le contrade di Siena, con le estrazioni pubbliche che si sono svolte nel rispetto delle consuetudini locali.

SIENA – Sono Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte a sorte ieri (5 luglio) e che parteciperanno al Palio del 16 agosto. Si aggiungono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di ieri. La Chiocciola ha estratto l’Aquila, la Lupa ha estratto l’Onda, la Torre ha estratto la Giraffa. Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Drago, Valdimontone, Pantera, Civetta, Tartuca, Leocorno e Bruco. Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte per il Palio del 16 agosto

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La gioia per l'estrazione delle Contrade per il Palio di agosto 2026

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