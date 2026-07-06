È stato inaugurato il Museo dell'emigrazione veneta, che ospita lettere, valigie impilate e fotografie di chi ha lasciato la regione in cerca di fortuna. Tra i pezzi esposti ci sono le lettere di Maddalena Zucco, emigrata in Brasile nel 1895 con i genitori, indirizzate a un’amica rimasta in paese. Sono inoltre visibili il ritratto in bianco e nero della famiglia di Giusto Schena, emigrato nel 1930 negli Stati Uniti, a Bingham, nello Utah.

Le lettere di Maddalena Zucco, emigrata con i genitori da Fonzaso in Brasile, nel 1895, spedite a Maria Antonia, l’amica d’infanzia rimasta in paese. Il ritratto in bianco e nero della famiglia di Giusto Schena, nato nel 1905 a Rivamonte Agordino ed emigrato nel 1930 a Bingham, nello Utah, per inseguire il «Sogno americano». La «lettera di condotta» di Maria Cassol, nata a Belluno nel 1916, per sei anni aiuto cuoca nella mensa della Clinica cantonale di Sankt Urban, nei pressi di Lucerna, in Svizzera. E ancora, il permesso di soggiorno di «Monsieur Fontanive», nato ad Agordo nel 1922, carpentiere di professione e lavoratore stagionale in Francia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Apre il Museo dell'emigrazione veneta: lettere, valigie impilate e foto di chi ha lasciato la propria terra alla ricerca del «sogno americano»

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