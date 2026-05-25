Dalla Valchiavenna alla conquista dell' Europa | al via la ricerca triennale sull' emigrazione professionale e d' eccellenza

Notizia in breve

È stato stanziato un investimento di 60.000 euro per una ricerca triennale sull’emigrazione professionale e d’eccellenza, che coinvolge il territorio dalla Valchiavenna all’Europa. L’obiettivo è approfondire i flussi di professionisti che lasciano l’Italia per lavorare all’estero e le conseguenze di questa mobilità. Il progetto ha una durata di tre anni e mira a raccogliere dati e analisi sul fenomeno, coinvolgendo diversi partner europei.