Dalla Valchiavenna alla conquista dell' Europa | al via la ricerca triennale sull' emigrazione professionale e d' eccellenza
È stato stanziato un investimento di 60.000 euro per una ricerca triennale sull’emigrazione professionale e d’eccellenza, che coinvolge il territorio dalla Valchiavenna all’Europa. L’obiettivo è approfondire i flussi di professionisti che lasciano l’Italia per lavorare all’estero e le conseguenze di questa mobilità. Il progetto ha una durata di tre anni e mira a raccogliere dati e analisi sul fenomeno, coinvolgendo diversi partner europei.
Un investimento complessivo di 60.000 euro è stato stanziato per sostenere un'operazione culturale e scientifica di rilievo europeo. Provincia di Sondrio, Comunità Montana della Valchiavenna e i Comuni di Piuro e Novate Mezzola hanno siglato un accordo per finanziare il progetto di ricerca. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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