Il Comitato Precari Uniti per la Scuola ha lanciato un appello chiedendo una revisione dei canali di reclutamento e mobilità intercompartimentale. La richiesta riguarda l’introduzione di nuove opportunità di transito tra settori e la stabilizzazione del personale precario. La proposta mira a migliorare le condizioni di lavoro e ridurre il precariato nel settore scolastico. La richiesta è rivolta al Governo, che viene sollecitato a intervenire con riforme strutturali.

La mobilità intercompartimentale è una leva indispensabile per dare risposta a precariato, burnout e carichi di lavoro nella scuola. Il Comitato Precari Uniti per la Scuola chiede al Governo riforme strutturali, stabilizzazione del personale e reali opportunità di transito nella Pubblica Amministrazione.Mmobilità intercompatimentale negata: la scuola chiede una svoltaLa scuola italiana è ormai al limite della sostenibilità.Il perdurare del precariato strutturale, l’aumento dei carichi di lavoro e la diffusione di condizioni di stress e burnout tra docenti e personale ATA non rappresentano più un’emergenza temporanea, ma una condizione stabile del sistema. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Appello su doppio canale di reclutamento e mobilità intercompartimentale

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