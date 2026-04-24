Reclutamento docenti tutte le novità | Gli elenchi regionali non sono un doppio canale Il Punto di Antonio Antonazzo

Nel sistema di reclutamento dei docenti, per la prima volta, viene introdotto il meccanismo degli elenchi regionali. Questa novità riguarda l’organizzazione e l’accesso alle graduatorie, che vengono ora gestite a livello territoriale. La modifica si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamenti normativi e non sostituisce gli elenchi nazionali, ma ne rappresenta un’integrazione. La novità è stata illustrata in un articolo di approfondimento dedicato alla materia.

Nel sistema di reclutamento dei docenti entra, per la prima volta, il meccanismo degli elenchi regionali. La misura discende dalla conversione del decreto PNRR, modificato in Parlamento anche sul punto, ed è destinata a incidere sulla fase finale delle assunzioni. Durante una diretta “ question time ” condotta da Andrea Carlino, l’esperto Antonio Antonazzo ha chiarito natura e limiti dello strumento, spesso oggetto di interpretazioni fuorvianti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS, GaE e non solo: a che punto siamo con le procedure

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