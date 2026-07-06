Il governatore della Puglia ottiene il 66%, con un aumento di due punti rispetto alle elezioni precedenti, posizionandosi primo nella classifica. La Regione Veneto registra il 65%, con un incremento dello 0,6%. Entrambi i leader sono rispettivamente alla guida di forze di centrosinistra e centrodestra. La classifica dei governatori si aggiorna con questi risultati, che evidenziano le percentuali di consenso attuali.

AGI - La classifica dei governatori registra due ingressi: quello, in testa, di Antonio Decaro (alla guida della Puglia per il centro-sinistra) che con il suo 66% aggiunge due punti al risultato elettorale, e quello di Alberto Stefani che a capo della Regione Veneto per il centro destra tocca il 65% (+0,6% rispetto alle elezioni). Lo rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano. Decaro precede Stefani e Fedriga . Chiude il podio Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia per il centro-destra) che con il suo 64% perde lo 0,2 percento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Antonio Decaro è primo tra i governatori

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Antonio Decaro primo - Dio guarda oltre

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