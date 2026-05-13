Stando alle ultime rilevazioni, il governatore che riceve il maggior apprezzamento è in testa alla classifica, seguito da altri due leader che completano il podio. Tra i cambiamenti più evidenti spicca il calo del consenso per un altro amministratore locale, che si posiziona ora al quarto posto, scivolando fuori dalla top tre. La graduatoria riflette le preferenze degli italiani riguardo ai governatori in carica.

? Punti chiave Chi sono i tre leader che dominano il podio nazionale?. Perché il consenso di Decaro è scivolato fuori dalle prime tre posizioni?. Quali governatori hanno registrato il calo più drastico rispetto all'anno scorso?. Come influisce la gestione locale sulla tenuta dei numeri del centrodestra?.? In Breve Alberto Stefani (58%) e Roberto Occhiuto (53%) seguono Fedriga sul podio.. Roberto Fico (47%) sesta posizione, De Pascale e Proietti (45%) al sesto posto.. Eugenio Giani (42%) e Alberto Cirio (40%) registrano cali di consenso.. Francesco Rocca (29%) e Renato Schifani (25%) occupano gli ultimi posti.. Il 51% dei consensi colloca Antonio Decaro al quarto posto nella classifica dei governatori più apprezzati d’Italia, secondo i dati del sondaggio Swg emersi questo mercoledì 13 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Governatori più amati: Fedriga è primo, Decaro scivola al quarto posto

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