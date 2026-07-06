Antonelli ha dichiarato di essere deluso dopo che la sua Mercedes si è rotta su un cordolo. Nonostante l’incidente, ha affermato che non si fermerà e oggi si recherà a Wimbledon per seguire Sinner. La sua espressione mostra una miscela di emozioni, con la visiera alzata e le mani che coprono gli occhi mentre cerca di calmarsi. La macchina, che gli porta grande gioia, è stata fonte di sconforto nel momento dell’incidente.

La visiera appena alzata, con le mani a coprirsi gli occhi mentre cerca un po’ di calma prima di uscire da una macchina, la sua Mercedes, che è fonte infinita di una gioia purissima capace di diventare, in un attimo, sconforto profondo. Kimi Antonelli sta fermo qualche minuto, poi si tira su: c’è da andare avanti, da guardare oltre, anche se in domeniche così è più difficile che mai. Ancora una volta, come già successo a Barcellona lo scorso giugno, pochi giri dividevano il diciannovenne italiano dalla fine del suo Gran Premio, quando tutto è precipitato in un attimo. Kimi, che a Silverstone nel weekend della F.1 aveva ottenuto la pole... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli deluso: "La macchina si è rotta su un cordolo, ma non mi fermerò". E oggi va da Sinner a Wimbledon

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#Antonelli a @mara_sangiorgio Il problema sembra essere stato il wheel shield, è stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi allo stesso modo in tutti i giri. Sono uscito dalla curva 9 e ho sentito che qualcosa si è rotto in modo istantaneo. Sai qual è stato il x.com

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