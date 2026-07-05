Gp di Gran Bretagna di F1 Antonelli | La macchina è rotta non è colpa mia

Nel Gran Premio di Silverstone il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, ha dovuto effettuare una sosta ai box a dieci giri dalla fine a causa di un guasto alla vettura. Antonelli ha dichiarato che il problema non è stato provocato da errori suoi. La gara è proseguita senza di lui negli ultimi giri, con altri piloti che hanno concluso la corsa. La squadra ha confermato la presenza di un problema tecnico sulla monoposto del pilota.

Silverstone, 5 luglio 2026 – Succede di tutto nel Gp di Silverstone oggi, domenica 5 luglio. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, in testa per lunghi tratti della gara, è stato costretto a una sosta obbligata ai box a dieci giri dalla fine, per un problema da chiarire. Il pilota della Mercedes, fino a quel momento in piena lotta con Charles Leclerc per la vittoria in Gran Bretagna, ha così perso una grande occasione di fare bottino pieno in ottica Mondiale (leggi qui). Antonelli è rientrato poi in pista al sesto posto, ma dopo un altro giro ha effettuato una nuova sosta, rientrando in decima posizione (l’ultima utile in zona punti). Antonelli: “La macchina è rotta”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: gran sorpasso di Antonelli su Hamilton. Leclerc in fuga!

F1 GP Gran Bretagna, le strategie di gara. Antonelli in pole, la Ferrari sarà competitivaLe qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna hanno visto Antonelli conquistare la pole position, con la Ferrari che si presenta competitiva.

Temi più discussi: Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone; F1 GP Gran Bretagna: gli orari di Silverstone, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; F1, inarrestabile Kimi Antonelli: vince la gara sprint del Gp Gran Bretagna: nuova classifica; F1 | GP di Gran Bretagna: C2 e C3 protagoniste, ma attenzione alla pioggia.

Charles is back! L'esplosione di gioia del monegasco dopo la vittoria nel GP di Gran Bretagna #Tuttosport #Leclerc #Ferrari x.com

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: top-3 da sogno per l’Italia reddit

Gp di Gran Bretagna, doppio podio della Ferrari a Silverstone: primo successo inglese per Leclerc - Le classificheDoppia gioia per la Ferrari al Gran Premio di Gran Bretagna. A portare a casa la vittoria, sul circuito di Silverstone, è stato il monegasco Charles Leclerc, al termine di una gara combattuta; prima v ... gazzettadiparma.it

F1 | Gara Gran Bretagna: Leclerc vince a Silverstone, risultati e classificaCharles Leclerc vince il GP di Gran Bretagna 2026 a Silverstone davanti a Russell e Hamilton. Risultati, ordine d'arrivo e classifica della gara F1. newsauto.it