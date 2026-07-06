L’autore sfata l’immagine convenzionale dell’antichità, che spesso si associa a figure di imperatori, filosofi e generali di rilievo. Nel suo libro, vengono presentate figure e storie meno note di quel periodo, evidenziando aspetti ribelli e innovativi di alcune personalità storiche. Il testo si concentra su episodi e personaggi che si discostano dall’immaginario comune, offrendo uno sguardo più vario e meno celebrato sulla storia antica.

Siamo abituati a pensare all’antichità come a un mondo abitato esclusivamente da imperatori, filosofi e grandi generali, come Giulio Cesare, Alessandro Magno o Pericle. Ma come viveva la gente comune lontano dai palazzi del potere? Chi c’era ai margini di queste grandi civiltà? A queste domande risponde Antichità ribelle. Storie di anarchia e resistenza dal Mediterraneo alla Persia, l’ultimo lavoro dello storico canadese Christopher B. Zeichmann, edito da Il Saggiatore e con la traduzione curata da Ludovica Marani. Il volume ci porta in un viaggio affascinante alla scoperta di pirati, ribelli e comunità dimenticate: persone che, già secoli fa, cercavano la libertà praticando l’autogoverno, l’amore libero e rifiutando le regole dei potenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - ANTICHITÀ RIBELLE di Christopher B. Zeichmann: recensione

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