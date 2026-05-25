Arte e antichità gli eventi di oggi ad Arezzo

Oggi, lunedì 25 maggio, ad Arezzo si svolgono diversi eventi legati all’arte e alle antichità. Sono in programma visite guidate, mostre e presentazioni di reperti storici che coinvolgono vari musei e luoghi culturali della città. Le iniziative sono aperte al pubblico e si concentrano su esposizioni temporanee e attività educative. Per segnalare ulteriori eventi o partecipare, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 25 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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