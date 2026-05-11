Vicopisano celebra il miele e la storia delle api. Dal 17 al 24 maggio 2026, Vicopisano ospiterà la mostra 'Melit - Il miele nell'antichità', un viaggio affascinante tra archeologia e apicoltura. L’iniziativa, curata dal Gruppo Archeologico Tectiana Valdera e Colline Pisane, si terrà nella Sala.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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