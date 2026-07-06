Su Instagram, Anna Tatangelo si mostra con una forma fisica impeccabile a sei mesi dal parto, evidenziando un aspetto curato e in forma.

Anna Tatangelo sta vivendo quello che è, con tutta probabilità, uno dei periodi più felici della sua vita. E su Instagram si mostra raggiante e stupenda, sfoggiando una forma perfetta ad appena sei mesi dal parto. Anna Tatangelo stupenda su Instagram con l’abito oro. Il 3 gennaio 2026 infatti Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. La cantante ha dato alla luce la piccola Beatrice, frutto del legame con Giacomo Buttaroni, suo nuovo compagno dopo l’addio a Gigi D’Alessio. Visualizza questo post su Instagram La piccola è nata a diversa distanza di tempo da Andrea, avuto nel 2010 dal cantante napoletano. Per Anna si tratta dunque di un capitolo tutto nuovo della sua vita, decisamente felice, dopo un periodo tutt’altro che semplice vissuto subito dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Anna Tatangelo stupenda su Instagram: forma perfetta a sei mesi dal parto

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